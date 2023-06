João Mário: «Não se esqueçam dos verdadeiros campeões»

View this post on Instagram A post shared by Joa~o Ma´rio (@joaomario)

"Não se esqueçam dos verdadeiros campeões". Esta foi a mensagem (em inglês) deixada por João Mário no Instagram, numa publicação onde incluiu várias fotografias da festa do título do Benfica, há pouco mais de uma semana, desde as comemorações no Estádio da Luz ao Marquês de Pombal.Um 'post' que mereceu comentários de vários colegas de equipa. "Tu sabes", disse Grimaldo. "Meu careca lindo", atirou Rafa. António Silva, Aursnes, Chiquinho e Samuel Soares foram outros benfiquistas a manifestar-se.