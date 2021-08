João Mário: «Olhei para a grandeza do Benfica e vi que era a opção ideal»

A transferência de João Mário para o Benfica deu muito que falar, pois trata-se de um jogador que tem um longo passado ligado ao Sporting, emblema que representou ainda na última temporada. Ainda assim, quando recebeu a proposta do Benfica não teve grandes dúvidas em aceitar.





"Houve outras equipas que me foram aparecendo, até de outros campeonatos mais competitivos, mas olhei para a grandeza do Benfica e achei que era a opção ideal para continuar a minha carreira. Apesar de ter sido uma escolha difícil, tenho a certeza de que foi a mais acertada", explicou o jogador benfiquista.O médio salientou ainda a forte ligação que tem com o presidente Rui Costa, algo que é comum a todos os jogadores do plantel. "Há uma grande proximidade com o Presidente Rui Costa. Se calhar, daqui a uns anos, com o aparecimento de outros jogadores, podem vê-lo de forma diferente. Aquilo que vejo na equipa é que sentem grande proximidade com ele, porque, realmente, ele sempre teve essa proximidade com os jogadores. Não foi por alterar de vice-presidente para Presidente que isso mudou. É um grande apoio e uma grande referência para nós pelo jogador que foi e pelas funções que agora desempenha. Acima de tudo, destacaria a proximidade que ele tem com todos nós", vincou.O jogador benfiquista, em entrevista à BTV, explicou ainda qual a principal meta das águias para a presente temporada. "Todos têm noção que o primeiro grande objetivo do Benfica é ser campeão nacional. Não nos adianta fazer um grande jogo com o Barcelona e não ganhar os jogos em Portugal. Não vou falar dos jogos grandes, porque aí a motivação está no máximo, mas também temos de ter motivação para ganhar os outros jogos, porque são esses que nos dão o título", sustentou, ainda que saliente que ninguém irá descartar a Liga dos Campeões: "Claro que acredito que o Benfica pode sempre fazer uma grande campanha na Champions, mas o grande objetivo é ser campeão nacional. Temos de ter motivação para jogar contra todas as equipas em Portugal e vencê-las. Pela exigência que há no Benfica, só será uma boa época se ganharmos o Campeonato Nacional. Esse é o principal objetivo desta equipa. Olhamos para o nosso plantel e sabemos que a expectativa é alta. Então, temos de apontar sempre para a conquista do Campeonato, porque, menos do que isso, a época, de certeza, que não será positiva".