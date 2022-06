João Mário quer começar forte a temporada

O médio João Mário está decidido a apresentar-se em boa forma física logo no arranque dos trabalhos com Roger Schmidt, novo treinador do Benfica. De férias desde 13 de maio, dia em que os encarnados ganharam (2-0) em Paços de Ferreira na última jornada da Liga Bwin, o médio já começou a treinar após um período de descanso nas Maldivas. Ontem, partilhou nas redes sociais uma fotografia com o irmão, Wilson Eduardo – avançado que representou os turcos do Alanyaspor em 2021/22 –, em plena ação durante uma sessão de treino orientada por David Rosa num relvado. O capitão do Torreense é fisiologista especializado em futebol e dá treino específico a vários jogadores, entre os quais o médio do Benfica.

