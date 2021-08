João Mário: «Queremos entrar na onda de vitórias»

João Mário não escondeu a sua satisfação com a estreia em partidas oficiais pelo Benfica. "A equipa esteve muito bem, conseguimos resolver esta 1.ª mão com muita qualidade e muitas oportunidades mas ainda falta a 2ª mão. Agora não há golos fora mas este resultado dá confiança. Queremos entrar na onde de vitórias e agora vamos pensar no jogo de sábado", afirmou o médio, à Sport TV, onde ainda destacou o apoio que tem recebido.





"Senti-me bem. O Weigl ajudou-me assim como o Pizzi e os centrais...todos me ajudaram", referiu após o triunfo por 2-0 frente ao Spartk Moscovo.