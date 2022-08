João Mário: «Queremos muito estar na fase de grupos da Liga dos Campeões»

João Mário perspetivou esta terça-feira o jogo da 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões entre Benfica e Dínamo Kiev, na Polónia."Será um jogo muito difícil. Conhecemos bem este adversário, porque o defrontamos no ano passado. Merece todo o respeito, conhecem-se bem, bem organizados. Vimos o que têm feito na Liga dos Campeões este ano, por isso máximo respeito pelo adversário. Tentaremos entrar fortes para impor o nosso jogo", começou por dizer."Na minha opinião não. Estamos numa fase muito inicial da época, tivemos uma excelente pré-época. Pode acontecer num jogo ou outro a frescura não ser a melhor, mas com a motivação que todos temos para o jogo supera tudo. Não vi nenhum jogador ou o treinador preocupado com isso. Não acredito que quem entrar amanhã não esteja pronto para dar 100 ou 110% pela equipa.""É diferente, porque jogámos com eles na fase de grupos. Agora é a eliminar. Falamos no conhecimento que temos deles. Podem ter alguma frescura porque não tem campeonato ainda, mas não serve de desculpa. Estamos preparados e confiantes. Fizemos um grande início de campeonato. Queremos muito estar na fase de grupos da Liga dos Campeões", concluiu.