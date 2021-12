João Mário realça "dificuldade" do grupo: «Foi incrível o que fizemos»

João Mário voltou a encher as medidas frente ao Dínamo Kiev e foi mesmo o Homem do Jogo para a UEFA. Mas o médio preferiu distribuir os louros e enaltecer o feito da equipa, um motivo de "orgulho" atendendo ao grupo que teve de ultrapassar."É um grande orgulho. Sabíamos da dificuldade que seria passar neste grupo, há que realçar esse facto. Foi incrível o que fizemos", começa por dizer aos microfones da Eleven Sports, partilhando também que havia a responsabilidade de virar a página depois do desaire no dérbi: "É lógico que queríamos reagir depois da derrota. Fizemos uma grande primeira parte, a segunda foi de grande ansiedade porque sabíamos do resultado do Bayern."O internacional português esteve no primeiro golo para Yaremchuk. "Tento ajudar a equipa. Queríamos ganhar, sabíamos da dificuldade do Barça jogar em Munique", atira. João Mário deixou também uma mensagem de agradecimento aos adeptos, que foram bastante audíveis aquando dos golos do Bayern:"Foi importante [reação do público], entendemos que era do jogo do Bayern. Agradecer aos adeptos também."