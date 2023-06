João Mário rendido ao Benfica: «É impossível não te identificares com o clube»

João Mário mostrou-se rendido ao Benfica no documentário 'Eu Amo o Benfica', produzido pela 'B Play'. "Estando cá, vivendo esta família por dentro, é impossível não te identificares com o clube. Sinto-me muito identificado com o clube e com os adeptos", expressou.Como é possível ver ao longo dos episódios, o camisola '20' mostra-se como um dos líderes de balneário, com várias mensagens e incentivos para os colegas, e aprecia estar nesse papel. "Sai-me sempre tudo do coração e da cabeça. Tento sempre ser o mais adequado possível. Gosto de passar aquilo que sou e a tranquilidade que tenho para dar o exemplo", frisou.Numa das partes deste episódio, João Mário foi confortado por Rui Costa após falhar pela primeira vez um penálti. "Algum dia tinha de ser", referiu o presidente após a vitória frente ao Boavista. Certo é que o médio viveu uma época de recordes, com 23 golos."É sempre importante ajudar a equipa em várias situações. Foi uma época de recordes. Fico muito contente porque resultou num título muito importante", disse.