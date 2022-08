João Mário satisfeito após triunfo na Dinamarca: «Queríamos fazer golos e resolver rápido»

O Benfica voltou a ganhar ao Midtjylland e confirmou a passagem ao playoff de acesso à Liga dos Campeões. No final do encontro disputado na Dinamarca, João Mário sublinhou que o bom arranque tornou tudo mais fácil e elogiou o futebol praticado pelas águias."Fizemos o que tínhamos a fazer. Tínhamos conseguido um bom resultado mas não podíamos facilitar. Comportamento muito sério, chegámos ao golo e ficou mais fácil. Queríamos fazer golos e resolver rápido. Se fizéssemos golo primeiro era complicado para eles a nível mental. Foi o que fizemos e estamos todos de parabéns", começou por analisar o médio, à Sport TV, mostrando-se satisfeito com o futebol que a equipa pratica: "Está à vista de todos. É um futebol atrativo e ofensivo, o grupo está contente com as ideias do míster. Temos de trabalhar muito. O primeiro objetivo é a Champions e nada esta concluído.Sobre o adversário a defrontar no playoff, Sturm Graz ou Dínamo Kiev, João Mário não tem preferência.: Que ganhe o melhor. São excelentes adversários, mas primeiro vamos pensar no Casa Pia [para o campeonato] e só depois no playoff.""Fizemos uma excelente pré-época. Jogamos a um ritmo alto, mas é importante gerir e baixar a intensidade algumas vezes. Saberemos dosear isso melhor daqui para a frente", acrescentou.Questionado sobre Henrique Araújo, o médio admitiu que "Já não há margem para dúvidas" quanto à qualidade do jovem das águias: "É um excelente avançado, um goleador que é muito forte na área. Procuramos o melhor dos nossos companheiros e temos aqui um grande avançado." João Mário elogiou ainda Enzo Fernández, que voltou a marcar pelas águias: "Chegou e pegou de estaca. É muito intenso, tem chegada à área e tem golo. "