João Mário: «Só um grande Benfica ganhará aqui»

João Mário garante aos adeptos que o Benfica tudo fará para vencer o Club Brugge nesta quarta-feira à noite, na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. "Podem esperar uma equipa confiante e que vai fazer tudo para tentar ganhar o jogo, com as nossas ideias e futebol ofensivo. Isto sabendo que se trata de um jogo de Champions, ou seja, que terá um elevado grau de dificuldade", afirmou o médio, acrescentando: "O adversário fez uma boa fase de grupoos, agora tem um treinador diferente, com outra proposta de jogo, mas os jogadores são os mesmos. Têm muito talento individual, misturam alguns jovens com outros elementos mais experientes. Só um grande Benfica é que conseguirá ganhar aqui."O médio já apontou 16 golos e fez nove assistências nesta temporada, o melhor registo da sua carreira. "Estou contente por este bom momento individual, mas isso é fruto do trabalho coletivo. Adaptei-me bem a este novo modelo tático em que jogo mais adiantado no relvado e surjo mais em zonas de finalização. Felizmente, tenho revelado frieza a finalizar e tenho conseguido ajudar a equipa, que é o mais importante. Há que continuar a trabalhar para melhorar", prometeu, comentando a suposta falta de intensidade que lhe era apontada na época passada. "Essa é uma questão interessante e, quanto a mim, é uma desculpa para muita coisa, que se banalizou. Na minha opinião é mais uma questão coletiva do que individual. Acredito que neste Benfica se jogasse na posição 8 também iria corresponder, tem tudo a ver com o futebol ofensivo que a equipa pratica, que me agrada bastante, que me tem beneficiado muito e em que me sinto confortável", afirmou o camisola 20 dos encarnados.Questionado se este é o melhor grupo em que já jogou, João Mário sorriu e foi direto. "É sempre difícil fazer comparações com outros grupos em que já joguei. Sinto-me muito confortável neste modelo e estou feliz por estar onde estou. A minha maior maturidade também me deu outra capacidade de entender o jogo. Ainda vamos a meio da época e há muito por disputar, sendo que quero conquistar títulos com este clube", sublinhou o médio.Quanto ao reencontro com o avançado Yaremchuk, ex-companheiro na Luz, o internacional português elogiou o ucraniano. "O Roman é um grande amigo nosso, uma grande pessoa e um grande jogador. Espero que não nos faça nenhum golo e desejo-lhe o melhor na vida dele pois ajudou-nos muito", frisou João Mário.