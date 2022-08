João Mário sobre Ricardo Horta: «Gostava muito que viesse, é um grande jogador»

João Mário foi questionado sobre o interesse do Benfica em Ricardo Horta e assumiu que gostaria de contar com o jogador português no plantel dos encarnados."Medo de perder o lugar para Horta? Não. Conheço muito bem o Ricardo [Horta]. Gostaria muito que viesse, porque é um grande jogador e ia dar-nos muito. Merece por tudo o que tem feito no Sp. Braga. Jogamos no Benfica e há sempre concorrência", frisou na antevisão ao jogo com o Dínamo Kiev.