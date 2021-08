João Mário: «Sucesso na adaptação deve-se ao facto de já ter trabalhado com Jorge Jesus»

João Mário tem sido uma das figuras da equipa do Benfica nesta fase inicial da temporada e, para tal, reconhece que há um facto muito importante. Quando questionado sobre a facilidade na adaptação, salienta a importância de Jorge Jesus.





"O sucesso na adaptação deve-se muito ao facto de já ter trabalhado com o míster. Esse é um fator que faz muita diferença, principalmente em campo, para estar adaptado à equipa. Claro que não estou tão adaptado ao clube, porque cheguei há pouco tempo, mas, acima de tudo, falando mais daquilo que é o jogo, o facto de já conhecer as ideias do míster e de conhecer alguns colegas fez com que me adaptasse mais rapidamente ao Benfica. Tenho de lhe agradecer", assinalou o jogador que já tinha trabalhado com o amadorense no Sporting.De qualquer forma, em entrevista à Benfica TV, o médio reconhece que, desde esse período, até agora, Jorge Jesus não mudou. "É exatamente o mesmo. Tem uma exigência muito grande, não só ao nível de trabalho de campo, do treino, mas também com todo o clube. É uma pessoa ímpar porque consegue colocar uma exigência grande em todo o clube e isso é muito difícil no futebol. Sei do que falo, porque já passei por vários clubes. Sem dúvida que Jorge Jesus consegue pôr uma exigência muito grande com a sua presença e pela maneira que todos sabemos de como trabalha. E isso não é fácil num clube tão grande como o Benfica", acrescentou João Mário.