João Mário: «Temos de ir a Barcelona e disputar a classificação»

João Mário lamentou a goleada sofrida pelo Benfica em Munique, mas sublinhou que a equipa de Jorge Jesus continua a ter hipóteses de chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões.





"Jogámos contra um grande adversário, sabíamos do seu poderio e tentámos evitar ao máximo. Nada está perdido, está tudo em aberto. Temos de ir a Barcelona e disputar a classificação. Nada está perdido neste momento", afirmou o médio, na flash interview, aos microfones da Eleven."Jogámos contra um grande adversário. Tivemos as nossas oportunidades. Faltou um pouco de melhor definição em alguns momentos. Tentámos, a equipa lutou e sabemos que nada está perdido. É nisso que vamos focar-nos agora", acrescentou, sublinhando que jogos contra equipas como o Bayern servem para ganhar experiência. "Aprendemos sempre [com estes jogos]. Para mim, o Bayern deve ser a melhor equipa do Mundo. Aprendemos sempre com a qualidade e a experiência que eles têm. Estes jogos só nos fazem crescer como equipa", conclui.