João Mário traça objetivo: superar a melhor época da carreira

João Mário chegou ao Benfica com a motivação em alta e até já traçou um objetivo para a presente temporada: Bater os melhores números que conseguiu em apenas numa época. Foi em 2015/16 que bateu os recordes pessoais, os quais quer agora ultrapassar novamente. Para tal, necessita de fazer mais do que os sete golos e as 10 assistências, que alcançou em 45 jogos ao serviço do Sporting antes de rumar ao Inter Milão.





"É uma boa base que alcancei com este treinador. Obviamente que gostaria de superar, porque foram bons números. Provavelmente, nesta época até vamos fazer mais jogos. Também espero superar a barreira nos golos e nas assistências, mas, acima de tudo, assumo-me mais como um jogador de equipa, porque é aí que posso fazer a diferença e gostaria de ser campeão nacional", atirou o jogador, de 28 anos, em entrevista à BTV.Quando questionado sobre as diferenças de atuar num sistema de três centrais ou no clássico 4x4x2, sublinhou que as "ideias não são assim tão diferentes" para um médio."A nível do meio-campo, as ideias não são muito diferentes. Tanto num sistema como noutro é uma posição muito de equilíbrio. O que muda é que, quando jogamos com três defesas-centrais numa linha de cinco defesas, temos maior liberdade ofensiva. Em 4x4x2 temos de ter uma responsabilidade maior, porque rapidamente podemos ficar desposicionados. O que tentamos é não fazer isso, nem num sistema, nem no outro", afirmou, antes de explicar qual a função que lhe cabe: "Jogando naquela posição [médio-centro] tento ser um organizador de jogo, acima de tudo. Uma das minhas principais características é fazer com que a equipa tenha mais bola. É algo com que me identifico bastante e que conheço das equipas do míster. Acima de tudo, tento também ser uma pessoa que não desequilibra a equipa. É fundamental termos um bom processo defensivo, porque são essas equipas que ganham títulos, que é isso que me interessa."