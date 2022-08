João Mário: «Um orgulho ter usado a braçadeira de capitão pela primeira vez»

João Mário, que cumpre a segunda temporada de águia ao peito, estreou-se sábado frente ao Boavista (triunfo por 3-0) a bisar pelo Benfica, num jogo em que foi capitão. Desde março de 2016, que o médio internacionacional português não mostrava pontaria tão afinada em partidas a contar para o campeonato. Então, ainda ao serviço do Sporting, treinado por Jorge Jesus, bisou numa receção ao Arouca, que os leões venceram por 5-1.



"Um orgulho ter usado a braçadeira de capitão pela primeira vez numa equipa e num grupo de homens que me identifico bastante! Benfica, grande vitória, vamos por mais todos juntos", escreveu nas redes sociais»



Com os dois golos do Bessa, João Mário iguala Rafa no topo da lista de melhores marcadores do Benfica, na prova de regularidade, esta época.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Ma´rio (@joaomario)