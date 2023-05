João Neves, "a mística do Benfica" e o que falta jogar: «Não nos sentimos campeões»

João Neves destacou a atitude a equipa do Benfica que triunfou por 5-1 em Portimão mas não quis entrar em euforias."Foi um bom jogo, estudámos o adversário e colocámos em prática o que treinámos. Estivemos muito bem e é isso que se pede. Só dependemos de nós até ao final do campeonato e isso é o mais importante", disse o jovem jogador das águias."Sim, é a mística benfiquista, é entrar forte, é pensar em ganhar do primeiro minuto ao último. Foi o que fizemos e o que vamos continuar a fazer.""O importante não é o individual, é o coletivo, é o Benfica. Eu só quero dar alegrias ao Benfica."Não, não nos sentimos campeões. Como disse, só dependemos de nós, só dependemos do nosso trabalho. É o que vamos fazer."