João Neves com estreia inesquecível e rápida na Liga dos Campeões

João Neves jamais esquecerá a noite de 15 de fevereiro de 2023 já que foi a data em que se estreou na Liga dos Campeões. Aos 18 anos, o médio centro viveu por dentro as emoções da prova milionária mas nem deu para lhe tomar o gosto já que esteve em campo escassos 27 segundos e só em doze deles é que a bola esteve em movimento. Mesmo assim, o camisola 87 dos encarnados andou sempre longe da bola, nem sequer lhe sentindo cheiro na noite fria de Bruges.Depois de Neres ter marcado o 3-0 após um grande passe de Aursnes, mas o lance ser anulado por fora-de-jogo do brasileiro, Roger Schmidt aproveitou essa paragem e deu ordem para João Mário sair e entrar João Neves. Quando pisou o relvado do Jan Breydel, o cronómetro oficial marcava 3 minutos e 10 segundos para lá dos 90. O jovem posicionou-se no centro do terreno, viu Mignolet bater o pontapé de baliza aos 3.25 de descontos, Aursnes saltou e cabeceou para trás, com Grimaldo a antecipar-se nas alturas a Buchanan, tocando de cabeça para lá da linha lateral. Um jogador do Club Brugge efetuou o lançamento lateral e o árbitro apitou para o fim do jogo aos 3 minutos e 37 segundos de compensação. João Neves festejou com os companheiros em pleno relvado, mas terá ficado com o lamento de nem sequer ter tocado na bola. Aliás, nem surge no mapa de calor do encontro disponibilizado pela 'Opta' pois não teve qualquer intervenção no jogo. Contudo, o mais difícil está feito e, abertas as portas da Champions, João Neves acredita que mais oportunidades surgirão para se mostrar na principal competição de clubes da UEFA.