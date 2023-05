João Neves e o primeiro título aos 18 anos: «Podia estar aqui com muitas palavras...»

João Neves é por estes dias a coqueluche do Benfica e foi mais uma vez titular no triunfo (3-0) das águias sobre o Santa Clara, que garantiu o 38º título nacional da história dos encarnados, o primeiro do jovem médio de 18 anos."É uma sensação muito boa. Podia estar aqui com muitas palavras, mas não ia chegar ao que estou a sentir neste momento. É uma sensação incrível e acho que não se voltará a repetir", assumiu, recordando o golo em Alvalade na última jornada. "Foi muito bom marcar pelo Benfica, foi o meu primeiro golo com a camisola do Benfica ao peito no futebol profissional. Foi uma emoção muito grande, foi incrível", exultou.