João Neves e o sorteio dos 'quartos': «Cada adversário terá azar em calhar contra nós...»

João Neves saltou do banco para fazer a assistência para o golo de Neres (o momentâneo 5-0). O jovem médio, de apenas 18 anos, destacou o orgulho que sente por representar as águias.

"Jogar a Champions torna o jogo um pouco mais especial, mas especial é jogar com a camisola do Benfica no peito. Assistencia é fruto do trabalho de equipa. Treinamos todas as semanas par aalcançar os nossos objetivos e vamos continuar a dar o máximo", disse à Eleven Sports.

"Entrámos com jogo resolvido, mas o nosso objetivo é somar, somar, somar. É assim que crescemos contra adversários de alto nível. Estamos nos oito finalistas e vamos continuar para estar nas meias e depois na final. Tenho aprendido bastante, são jogadores fantásticos e grandes pessoas. E é com eles que quero continuar a evoluir. Queremos focarmo-nos no próximo jogo", concluiu.



Na zona mista, questionado sobre que adversário deseja para os quartos de final, João Neves atirou: "Diria que cada adversário terá azar em calhar contra nós porque somos uma equipa que joga um futebol fantástico e é por isso que estamos onde estamos neste momento....".