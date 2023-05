João Neves: «Estou a viver o meu sonho»

João Neves abordou o triunfo do Benfica sobre o Sp. Braga (1-0), na 31ª jornada da Liga Bwin, instado a comentar se os jogadores das águias "comeram literalmente a relva" ante os minhotos, na Luz."Sim. Nós treinamos todas as semanas no limite e trazemos isso para o jogo. Por isso, acho que o trabalho está a ser fantástico, a equipa está unida, a equipa está junta até ao fim", considerou o médio do Benfica à BTV, que voltou a ser titular no meio-campo."Estou a viver o meu sonho, é verdade. Respondendo à sua pergunta, tenho a carta de condução. O individual parte do coletivo e quando o coletivo é muito bom as individualidades sobressaem mais.""Agradecemos o apoio de todos os adeptos, a emoção, a garra com que eles vivem cada jogo, por nós. Só temos de demonstrar dentro de campo para eles ficarem contentes."