João Neves fala da renovação e lembra jogo com Sevilha: «Confiam em mim porque dou tudo»

João Neves mostrou-se feliz pela renovação até 2028 com o Benfica e acredita ter merecido o voto de confiança do emblema da Luz. Ainda assim, o médio, de 18 anos, mantém os pés assentes na terra e espera continuar a evoluir."É uma demonstração de confiança em mim, e confiam em mim porque eu trabalho, dou tudo. O mínimo que eu posso fazer pelo Benfica é continuar a trabalhar, a aprender, porque ainda agora comecei, tenho muito mais para crescer e aprender", salientou, à BTV.O jogador formado no Seixal estreou-se há bem pouco tempo pela equipa principal, ainda que o jogo frente ao Sevilha fosse de caráter particular. Sobre esse dia, o médio só viu a ficha cair quando a partida acabou."Foi um momento único, inesquecível. Tive a sorte de partilhar essa experiência no Algarve, onde toda a minha família esteve a assistir ao jogo. Quando saí do campo é que caí em mim, quando fui ao público. É um sentimento que nunca mais se repetirá, de certeza", descreveu.