João Neves fez a estreia oficial pela equipa principal do Benfica

Numa fase já derradeira do encontro, a partir do momento em que o relógio marcava sensivelmente os 89 minutos, Roger Schmidt operou uma dupla substituição, colocando em ação também João Neves, um jovem produto da formação encarnada que, apesar da derrota, teve um jogo para mais tarde recordar.





Aos 18 anos, o médio estreou-se pela equipa principal do Benfica em partidas oficiais, uma vez que já tinha somado minutos no recente particular contra o Sevilha, realizando o 17º jogo no somatório da época em todos os escalões. Ainda atuou nos sub-19, sub-20, sub-23 e ‘bês’.