João Neves lembra estreia e assume: «Devo tudo ao Benfica, mas o Benfica nada me deve»

Num olhar ao seu percurso futebolístico, João Neves recordou a sua estreia e o amor ao Benfica numa entrevista à plataforma ‘B Play’. O médio, de 18 anos, também falou da primeira partida que fez na Luz, frente ao Portimonense. "Lembro-me de entrar e ouvir os aplausos que foram bem altos. Sei que muitos aplaudiram porque venho da formação. Para eles é motivo de orgulho saber que o Benfica potencia jogadores. Lembro-me que no primeiro toque todos aplaudiram. Mas no decorrer do jogo, estava concentrado. Já não ouvia mais nada sem ser os meus colegas. Um dos dias mais felizes que tive no Benfica foi jogar no Estádio da Luz", salientou.Durante a entrevista, o médio também recordou a sua estreia em pleno no particular frente ao Sevilha, no qual acabou abraçado ao pai. "Foi um momento quente. Foi um abraço sentido com muito amor e carinho por tudo o que passámos, desde os seis anos aqui a viver, a morar sozinho, tantos anos a morar sozinho. Foi o abraço por alcançarmos o objetivo e agora queremos mais. Foi um abraço muito bom, com muito significado. Foi um abraço perfeito, com amor e carinho", recordou.A paixão pelo Benfica veio sempre à tona durante a entrevista e João Neves esclareceu que o Benfica nada lhe deve… apenas o contrário. "Esta paixão foi-se alargando ao longo dos anos, por tudo o que o Benfica me foi dando enquanto pessoa e jogador. Devo tudo ao Benfica, o Benfica não me deve nada a mim. Só tenho de agradecer e agradeço dando tudo o que tenho dando para dar, sendo melhor jogador e pessoa", descreveu, antes de mostrar o que representa o benfiquismo. "Ser benfiquista já é um estilo de vida. É acordar à Benfica e dormir à Benfica. Dar tudo, estar alegre, viver a vida com máximo proveito."Face a este sentimento, um dos principais hobbies de João Neves não surpreende. "Vou ao pavilhão ver vários jogos. Gosto de ver modalidades, o Benfica não é só futebol." Perante este contexto, o médio mostrou-se orgulhoso quando assinou pela primeira vez um contrato profissional. "Lembro-me que entrei na sala com os meus pais. Assinámos e foi um orgulho, uma alegria imensa quando me deram a novidade e aceitámos. Saí sem qualquer motivo para rejeitar. Jogar pelo Benfica era um sonho que sempre tive", destacou.O amor pelo futebol também começou desde cedo para João Neves. "Jogava na escola pelos meus amigos e pelo meu pai. Puseram-me na casa de Benfica de Tavira, onde o meu pai agora é coordenador. Ia só para jogar com amigos e ganhei o amor pela bola", lembra o jovem centrocampista, que não esquece a importância do apoio dos pais. "A imagem que está na minha cabeça é ir com pai e com a mãe até Paderne e eles levarem-me quatro vezes por semana fazer estas viagens. Estou muito grato a eles. Foram o maior suporte da minha vida", frisou.Numa entrevista que levou João Neves a recuar até à infância, o centrocampista recorda uma conversa decisiva com a sua mãe. "Lembro-me de falar com ela na cama. Perguntei se era mesmo isto, se seguia em frente. A minha mãe disse que não era o que queria, porque eu era pequeno, mas disse ‘se é esse o teu sonho, vou apoiar-te’. Falamos um pouco, conversas. Tive a sorte de eles terem vindo todos os fins-de-semana. Ligo-lhes todas as noites. Às vezes as chamadas nem duram dois minutos. Mas quando há novidades ou algo que não seja comum estamos sempre mais a falar", contou.Também o pai procura ajudá-lo a evoluir. "Está sempre a dar-me conselhos. Às vezes corrige-me e critica-me mas de forma construtiva. Diz para tudo nos treinos", sublinha o médio, que ganhou várias referências no clube da Luz. "Gostava muito do Cardozo e do Aimar. O ídolo é o Aimar", confidenciou.