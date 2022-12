João Neves, médio de 18 anos, está convocado para o encontro com o Sp. Braga. O médio, que tem treinado regularmente com a equipa principal, voltou a merecer a confiança de Roger Schmdit e pode hoje estrear-se em jogos na Liga Bwin.Recorde-se que João Neves já tinha representado a equipa principal do Benfica no particular com o Sevilha e sido convocado para os encontro da Allianz Cup, diante do Estrela da Amadora e o Moreirense. De qualquer forma, acabou por não entrar em campo. Para o regresso da equipa aos jogos do campeonato, mesmo com João Mário e Enzo na comitiva, João Neves continua a merecer a confiança de Roger Schmidt e cimenta o seu lugar na equipa principal.