João Neves no início de um ciclo

João Neves estreou-se oficialmente de águia ao peito e não deixou a passar a ocasião em branco, prometendo ser apenas "o início do ciclo mais importante" da sua vida. "Não era o resultado que desejava para o meu Benfica e para a minha estreia. No entanto, quando em 2012 cheguei ao Benfica, o meu sonho e o meu foco era de um dia estrear-me na equipa principal", escreveu o jovem, de 18 anos, após a derrota, por 3-0, com o Sp. Braga."Ontem [sexta-feira], passados 10 anos de muito esforço, aprendizagens e dedicação, alcancei esse sonho. Será certamente o início do ciclo mais importante da minha vida a servir o clube do meu coração", acrescentou João Neves, numa publicação na rede social Instagram.Recorde-se que o jovem formado no Benfica Campus já havia jogado 13 minutos no particular das águias com o Sevilha, disputado no Algarve, a 11 de dezembro.