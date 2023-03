João Neves: «Quero deixar de ser uma promessa e passar a ser um prometido»

Em entrevista à ‘B Play’, João Neves abriu o livro sobre a ligação ao Benfica e mostrou-se realizado por estar a cumprir a primeira temporada na equipa principal. O médio, de 18 anos, puxou a fita atrás para lembrar o ‘friozinho’ na barriga que sentiu no primeiro treino às ordens de Roger Schmidt."Fui um pouco envergonhado, mas dou-me bem com o António Silva e ele libertou-me um pouquinho. No treino ainda estava nervoso. Não queria estragar o ritmo. E a malta foi muito à vontade comigo e disse-me para me acalmar. No final correu bem. Pensei que era uma oportunidade para demonstrar que estava no Benfica e toda a gente ver o que faço para estar naquela equipa", salientou.Nesse contexto, João Neves sublinhou a importância dos jogadores mais experientes e lembrou que, quando era mais nervoso, não sabia se deveria falar com os mais velhos. "Os mais experientes falaram comigo. Isso ajudou-me. Fez-me perceber que ali era um momento para dar o máximo. Lembro-me de, há alguns anos, ver o Jonas, o Gaitán ou o Cardozo, passar pelos corredores e olharmos uns para os outros a decidir se iríamos dizer olá ou não. Agora sou eu que estou desse lado. É um sonho realizado", confessou.Agora às ordens de Roger Schmidt, João Neves sonha em levantar troféus como fez na formação. "Quero chegar o mais longe possível, ganhar troféus colectivos com o Benfica. Sou uma promessa, agora é continuar a trabalhar para deixar de ser uma promessa e passar a ser um prometido", frisou.Mas, além dos nomes experientes, João Neves teve um companheiro importante na sua integração e com quem conquistou troféus como a Youth League. Falamos de António Silva. "O ano passado foi quando criámos laços mais fortes. Jogámos muito tempo juntos na Youth League, depois acabamos a época nos juniores. Nas férias fomos juntos com mais dois amigos, onde realmente soube que era um grande amigo, para além de um grande jogador de futebol. Na altura dos CFT’s, há sete anos atrás, já fazíamos torneios juntos e a relação que tenho com ele é das mais fortes que tenho neste momento. Falamos de tudo o que há para falar. É uma amizade que quero levar para a vida", destacou.Entre os 13 jogos disputados pelo Benfica, João Neves já fez uma assistência e logo nos oitavos-de-final da Champions frente ao Club Brugge, para David Neres. "Foi uma noite cheia de emoções. No final do jogo, perguntaram-me como tinha sido o lance do golo. Só me lembro de ter passado. Sei que o árbitro assinalou fora-de-jogo e fiquei desiludido e aborrecido, era uma assistência. Mas olhei para o banco e o míster disse-me que era golo, fiquei todo contente. Foi um dos melhores dias que tive", concluiu.