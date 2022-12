João Neves renova pelo Benfica até 2028

O médio João Neves renovou contrato com o Benfica até 2028. O jogador, de 18 anos, está há 11 temporadas nos encarnados e esta época tem atuado pela equipa B, pela qual realizou nove partidas.Ainda assim, João Neves já atuou pela equipa principal esta época num particular frentre ao Sevilha - atuou 13 minutos - e esteve no banco em duas partidas da Allianz Cup, frente a Moreirense e Estrela da Amadora.O jovem formado no Seixal faz também parte da equipa que conquistou a UEFA Youth League - não marcou presença na final devido a lesão - e a Taça Intercontinental sub-20.