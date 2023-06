João Neves vê golo premiado

O golo de João Neves no dérbi com o Sporting foi eleito pelos adeptos dos encarnados como o melhor do mês de maio. O remate de pé direito do jovem médio na pequena área dos leões, aos 90’+4, deu o empate (2-2) ao Benfica na penúltima jornada. Entre os 11 golos que a equipa de Schmidt marcou no último mês, os adeptos elegeram o que foi apontado pelo camisola 87.