João Neves em versão... forcado

João Neves deixou uma mensagem no Instagram do Grupo de Forcados de Évora por ocasião do 60º aniversário do agrupamento. "Muitos parabéns pelos 60 anos do vosso grupo e que sejam muitos mais. Que continuem também a partilhar valores e tradições, que é isso que vos torna especiais. Que seja uma época incrível para vocês e que corra tudo pelo melhor. Pelo grupo de Évora que venha vinho", afirma num curto vídeo, onde surge com um barrete de forcado ao ombro, o médio dos encarnados, integrado na seleção sub-21 que viajou ontem para a Geórgia onde vai disputar o Europeu (entre os dias 21 de junho e 8 de julho). "Obrigado pelas tuas palavras campeão. Boa sorte para o europeu e nova época desportiva", responderam os forcados de Évora.