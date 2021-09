João Pinheiro, subscritor da AGE, responde a Pires de Andrade: «Contra o princípio da separação de poderes»

O Movimento Servir o Benfica critica a decisão de ser a Direção a ficar responsável pela "elaboração do regulamento eleitoral", tal como confirmado pelo presidente da Mesa da AG, António Pires de Andrade, a Record. Num texto assinado por João Pinheiro, um dos subscritores da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), é sublinhado que tal representa "uma visão antidemocrática, que atenta contra o princípio da separação de poderes, que ofende a história do Benfica".





"Mas que Direção aprovaria o regulamento eleitoral? A que cessa as suas funções para, provavelmente, candidatar um ou mais membros?", insiste a missiva. Além disso, também a independência de Pires de Andrade para liderar a mesa da AG é posta em causa, depois deste não ter replicado a ordem de trabalhos que estava na base da dita AGE."Está enraizada no Benfica uma cultura (ou curvatura?) de subserviência dos titulares dos demais órgãos sociais à Direção. [...] A competência que os estatutos atribuem à Direção para ‘promover a regulamentação que se mostre necessária à vida interna do clube’, é residual", sublinha o elemento do Movimento Servir o Benfica, que culmina o texto a atacar o líder da AG, por permitir que um novo regulamento seja conhecido a três semanas das eleições: "Não existe muita diferença entre "mudar as regras a meio do jogo", legado de Duque Vieira, e ‘esconder as regras até ao início do jogo’, epitáfio de António Pires de Andrade", pode ler-se.

Aproximam-se mais umas eleições do Sport Lisboa e Benfica, que se realizarão no dia 9 de Outubro de 2021, e está lançada mais uma controvérsia jurídica e processual, como se um facto não pudesse ocorrer sem o outro…

Desta vez, tal acontece porque o Presidente da Mesa em exercício, Dr. António Pires de Andrade, decidiu "adulterar" a ordem de trabalhos da assembleia geral extraordinária, agendada para 17 de Setembro de 2021, tentando, presume-se, que os sócios não possam deliberar plenamente sobre uma proposta de regulamento eleitoral que lhe foi apresentada com o requerimento vinculativo de agendamento da dita reunião.

Em declarações à imprensa, hoje divulgadas, o presidente da mesa em exercício afirmou que a elaboração do regulamento eleitoral é uma competência da direção!

Esta afirmação, não desmentida, tem muitos significados e lógicas, cuja cabal compreensão e explicitação não é compatível com este breve esclarecimento…

Abreviando, está enraizada no Sport Lisboa e Benfica uma cultura (ou curvatura?) de subserviência dos titulares dos demais órgãos sociais à Direção, que propicia este tipo de afirmações e consequentes interrogações:

- Mas que direção aprovaria o regulamento eleitoral? A que cessa as suas funções para, provavelmente, candidatar um ou mais dos seus membros a um novo quadriénio?

- E quando seria tal regulamento aprovado, divulgado e implementado? A menos de um mês das eleições, cuja data foi escolhida pelo presidente de mesa em sintonia com a Direção cessante?

- Como se podem organizar outras candidaturas a partir de regras que não conhecem e que são elaboradas por um ou mais membros de uma das listas candidatas?

- E que contributos receberia o tal documento? Em que prazo?

- Aceitaria a Mesa da Assembleia Geral – "órgão magno do Clube" – receber um regulamento, elaborado pela Direção, que condicionaria o exercício das suas competências estatutárias?

Estas interrogações dariam um caso prático de teoria geral do direito e receberiam respostas ponderadas por parte de estudantes minimamente aplicados, as quais, seguramente, convergiriam na identificação de várias ilegalidades que, a consumarem-se, colocam mais uma vez o Sport Lisboa e Benfica no centro das análises mediáticas, à mercê de quem obtém vantagens da sua ridicularização e enfraquecimento da sua coesão.

A questão principal que deve ser denunciada pelos e/ou aos benfiquistas é que a competência que os estatutos atribuem à direção para "promover a regulamentação que se mostre necessária à vida interna do clube", é uma competência residual que serve para dinamizar a atividade em áreas que não recaiam na esfera da competência de outros órgãos.

Ora, se é à Assembleia Geral – "órgão em que reside o poder supremo do Clube" – que compete eleger e destituir os membros dos outros órgãos sociais e se os atos eleitorais, que decorrem no exercício desta sua competência inalienável, são parametrizados por decisões da Mesa e do Presidente, faz todo o sentido que seja cerceada, por regulamento, a arbitrariedade (sim é este o conceito adequado) das suas decisões.

Importa não esquecer que a iniciativa de propor a deliberação de um regulamento eleitoral ocorre após um ato eleitoral – o último - marcado por decisões erráticas, ilegais e abusivas de um outro presidente de mesa não eleito, Duque Vieira, que foi ao ponto de cancelar a contagem dos votos, a meio do sufrágio, contrariando com esta sua decisão tudo o que estava programado e prometido.

Bem vistas as coisas, não existe muita diferença entre "mudar as regras a meio do jogo", legado de Duque Vieira, e "esconder as regras até ao início do jogo", epitáfio de António Pires de Andrade.

São posicionamentos tributários de uma visão anti-democrática, que atenta contra o princípio da separação de poderes, que ofende a história do Sport Lisboa e Benfica, que sempre consagrou e respeitou o poder dos sócios reunidos em Assembleia Geral, que se conforma com a "obediência cega" a ordens, neste caso de candidatos, e que não resiste a um confronto com o artigo 172.º do Código Civil.

Este "status quo" não foi aceite por Rui Pereira e não tem de ser aceite pelos sócios. Afinal, a AGE é vossa!