João Pinheiro vai ser ouvido no julgamento do Caso dos E-mails

O árbitro João Pinheiro vai ser ouvido em Tribunal no julgamento do Caso dos E-mails. O coletivo de juizes deferiu o pedido do advogado de Francisco J. Marques, Nuno Brandão, para que o árbitro fosse ouvido e, tudo indica, é expectável que possa marcar presença na próxima sessão do julgamento, que está agendada para dia 22 de novembro.Recorde-se que Francisco J. Marques, no programa Universo Porto da Bancada, em 2017, afirmou que árbitro terá recorrido a Nuno Cabral, antigo delegado da Liga, para obter a ajuda de Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico das águias, para rever a classificação de uma partida que tinha arbitrado. O delegado da Liga, sob o pseudónimo Eva Mendes, é acusado de ter sido o intermediário entre os árbitros e o Benfica.