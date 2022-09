João Tomás recorda o 1º treino de Mourinho no Benfica: «Havia dezenas de cones no campo, um silêncio estranho...»

João Tomás coincidiu com José Mourinho no primeiro trabalho enquanto treinador principal do agora timoneiro da Roma. O antigo avançado garantiu que ficou na memória o primeiro treino, ao serviço do Benfica."É impossível esquecer. Havia dezenas de cones espalhados pelo campo, um silêncio estranho e muita curiosidade. Tínhamos ouvido falar daquele homem que seguia [Bobby] Robson para todos os lugares, com um caderno pautado para fazer anotações. Fui um dos primeiros com quem ele falou", recordou em declarações à 'Gazzetta delo Sport'.O antigo avançado, de 47 anos, lembrou a conversa que 'Mou' teve para que mudasse enquanto técnico."Ele sabia tudo. Explicou o que esperava de mim. "És jovem, tens uma bela foto, mas até agora ninguém a viu. O que nós queremos fazer?". Em três meses com ele marquei oito golos e também cheguei à seleção", evidenciou, recordando "uma pessoa simpática, enérgica e obcecada pelo trabalho".O humor era uma das tónicas de José Mourinho e João Tomás aproveitou para revelar algo que o técnico fez com Maniche, então jogador do Benfica."Uma vez ele jogou frente aos juniores e acabou expulso. O Mourinho estava na bancada e ficou irratadíssimo. Ligou para um dos membros do staeff e disse: 'Põe o Maniche a dar duas voltas no campo'. No dia seguinte, diante de todos, disse que Maniche treinaria com a equipe B. O jogador, incrédulo, pediu explicações. O Mourinho respondeu: 'Se tu demoras 45 minutos para correr 800 metros é porque estás fora de forma'. O Maniche voltou transformado", vincou João Tomás sobre a época 2000/01, quando ambos coincidiram na Luz.