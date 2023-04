João Tomé nos convocados do Benfica para o jogo com o Inter

João Tomé integra a lista de convocados do Benfica para o jogo com o Inter desta noite, partida da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões (20 horas), apurou. Com a ausência de Bah - o dinamarquês ficou fora das opções por estar a recuperar de uma lesão no joelho - Roger Schmidt chamou o jovem lateral, de 20 anos, que alinha na equipa B, estreando-se assim nas convocatórias do treinador alemão.Também Cher e Rafa Rodrigues integram a lista de convocados.Única equipa portuguesa em prova, o Benfica procura garantir uma nova presença nas meias-finais da principal prova europeia de clubes e a primeira de sempre na era Champions. Os encarnados defrontam na Luz o 'carrasco' do FC Porto na competição, dias depois de ter precisamente perdido com os dragões em casa (2-1), para a Liga Bwin, naquela foi apenas a segunda derrota da equipa de Roger Schmidt em toda a temporada, a primeira no Estádio da Luz.Além de Bah, o Benfica não vai poder contar com o central argentino Otamendi, castigado. Grimaldo, que estava em dúvida, já está apto , segundo anunciou ontem Roger Schmidt.