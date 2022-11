João Tralhão tem Tiago Gouveia na equipa… da Liga Record

Quatro anos depois de ter deixado os sub-23 para rumar ao Monaco, João Tralhão está atento aos jogadores que orientou, nomeadamente Tiago Gouveia, que está emprestado pelo Benfica ao Estoril. "Claro que estou atento a ele, tenho-no na minha equipa da", revela, entre sorrisos.Tralhão sempre viu no extremo uma mentalidade forte. "Lembro-me de um jogo de sub-23 com o Portimonense. Jogámos com uma equipa jovem e eles com futebolistas mais velhos, sub-22 e sub-23. O Tiago, que era júnior de primeiro ano, fez uma grande exibição, ofensiva e defensivamemnte. Acabou de rastos. No final, disse-lhe que estava preparado para qualquer jogo."O treinador sublinha que o extremo nunca se escondeu. "Há jogadores que, apesar de talentosos, apagam-se quando a exigência aumenta. O Tiago não, supera-se quando a exigência aumenta."