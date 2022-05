João Veloso vinca desejo: «Quero ficar no Benfica»

João Veloso confirmou esta quinta-feira o desejo de renovar contrato com Benfica. Em declarações a, o médio ofensivo, de 16 anos, garantiu estar "focado" no clube da Luz: "O meu objetivo passa por renovar com o clube. Esta é a minha casa e sou grato ao clube que me ajudou a ser aquilo que sou hoje".O jovem encarnado assegurou ainda que pretende chegar à equipa principal. "É uma das minhas metas estar nesse patamar, mas o Benfica conta com excelentes jogadores, temos uma formação cheio de qualidade. Sei que tenho de trabalhar muito para chegar lá", declarou.Recorde-se que João Veloso é um dos três jogadores, juntamente com Martim Neto (está próximo de assinar) e Rafael Luís, que as águias têm tido dificuldades para acertar a renovação.