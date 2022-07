João Victor: «Chego ao Benfica no melhor momento da minha vida»

O jogador que na madrugada de quarta para quinta-feira (em Portugal) ajudou na qualificação do Timão na Libertadores não escondeu a azáfama das últimas horas. "Foi um dia um pouco cansativo. Cheguei da viagem. Fui fazer os exames no hospital. Pude conhecer o estádio que é maravilhoso. Tenho a certeza que serei muito feliz aqui. Estou muito feliz por estar a chegar, é o meu primeiro contrato na Europa. Tenho a certeza que vou fazer história no clube e ganhar muitos títulos", vincou.



Rui Costa



"A energia é muito boa. Conversei com o Rui Costa, o meu presidente. Disse que o estádio está sempre lotado. Não há como não dar a vida pelo clube. É uma sensação única. Acredito que vou fazer história neste clube maravilhoso."

João Victor assinou pelo Benfica até junho de 2027 e já falou como reforço das águias. O defesa quer "fazer história" na Luz."A massa adepta do Corinthians é maravilhosa e muito grande. Espero que aqui em Portugal também consiga fazer com que tenham orgulho, como fiz no Brasil, e fazer história", explicou à BTV, mostrando-se preparado para o desafio"Chego ao Benfica no melhor momento da minha vida, sem dúvida. Passei por alguns clubes no Brasil mas nada com esta dimensão. Chegar ao Benfica será algo muito marcante para mim e tenho a certeza que vou corresponder à altura", aferiu o jogador brasileiro.