João Victor confiante no futuro: «Vamos viver uma nova etapa nas nossas vidas e vai ser maravilhoso»

João Victor publicou uma mensagem carinhosa nas redes sociais a parabenizar a namorada, na qual se mostrou confiante para o futuro que, como se sabe, vai passar pelo Benfica."Parabéns amor da minha vida. Que Deus te abençoe sempre, sou grato a Deus por-te colocar na minha vida, e fazer de nós uma família linda, com o nosso pequeno Miguel. Agora vamos viver uma nova etapa nas nossas vidas, e tenho a certeza que vai ser um desafio maravilhoso. Eu amo-te", escreveu o defesa brasileiro, de 23 anos, no Instagram.Recorde-se que tal como Record adiantou em tempo oportuno, João Victor viaja esta quinta-feira para Portugal para assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas com o Benfica, numa transferência que custará às águias 9.5 milhões de euros por 75% do passe do central brasileiro.