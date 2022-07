João Victor e Musa ficaram-se pelo ginásio

O central João Victor e o avançado Musa ficaram a trabalhar no ginásio neste domingo à tarde, sendo os únicos jogadores dos encarnados que não pisaram o relvado. O plantel do Benfica cumpriu mais um dia de estágio em Inglaterra, com dois treinos realizados em St. George's Park, com os primeiros 15 minutos da sessão da tarde a ser aberta à comunicação social.Nesse período foi possível ver que o técnico Roger Schmidt juntou os 36 jogadores disponíveis numa roda antes do início dos trabalhos, dirigindo algumas palavras ao grupo (antes esteve à conversa com Luisão, diretor-técnico das águias). Depois, o preparador físico Yann-Benjamin Kugel assumiu o comando das operações, com algumas indicações em português como tem sido hábito.Após o triunfo (2-0) diante do Reading, o plantel do Benfica vai trabalhar na casa das seleções inglesas até à próxima quinta-feira, dia em que a comitiva segue para o Algarve onde vai disputar os próximos jogos de preparação (dia 15 com o Nice e a 17 com o Fulham).