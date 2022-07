João Victor escolheu o número 38: «É já comemoração pelo título que o Benfica vai ganhar»

João Victor inovou no número e escolheu o 38. O central ex-Corinthians deu conta de não se tratar de uma coincidência mas sim do êxito que já antecipa no final de 2022/23."Estou preparado para que o Benfica volte a ganhar e a minha camisola número 38 é já a comemoração pelo 38º título que o Benfica vai ganhar. Já escolhi o número de propósito", garantiu à BTV."Estou entusiasmado. Não há por que estar pressionado. Trabalhei muito para estar aqui e estar bem. Espero fazer história no clube.""Acho que vai ser fácil. Vou tentar adaptar-me rapidamente. Vai ser tranquilo para mim a liga portuguesa tal como a Liga dos Campeões.""Foi mais o susto. Vi as imagens e foi um pouquinho feio. Dentro em pouco estarei bem e a 100 por cento para ajudar a equipa.""As minhas principais características são a velocidade, uma boa saída de bola e um bom jogo de cabeça."