João Victor: «Estou a voltar aos poucos e tenho a certeza que em breve sou titular»

João Victor cumpriu este sábado, frente ao Caldas, os primeiros minutos oficiais pelo Benfica. Em declarações à RTP3 no final da partida, o defesa-central brasileiro falou sobre os "meses muito difíceis" desde a chegada à Luz por conta das lesões e mostrou-se "pronto" para lutar pela titularidade no centro da defesa encarnada no clássico no Dragão.





"Sim, sabíamos que seria um jogo muito complicado, sabíamos da qualidade do adversário. Estou muito feliz por poder voltar a jogar, foram meses muito difíceis para mim. O clube tinha uma expectativa muito grande em mim, estava lesionado mas estou a voltar aos poucos e tenho a certeza que já já estou titular em campo", começou por dizer, terminando: "Sem dúvida que estou pronto para ser titular no Dragão, mas há outros jogadores. O treinador vai escolher o melhor para essa partida.