João Victor faz a estreia oficial pelo Benfica

João Victor faz este sábado a estreia oficial pelo Benfica. O defesa-central brasileiro, de 24 anos, começou a partida frente ao Caldas, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, no banco de suplentes mas acabou por ser lançado por Roger Schmidt no início da primeira parte do prolongamento.

Contratado ao Corinthians no último verão, o defesa-central soma agora os primeiros minutos com a camisola das águias depois de substituir o jovem português António Silva, que acabou por estar ligado ao golo que permitiu ao Caldas empatar a eliminatória ainda no tempo regulamentar.

O brasileiro faz dupla com o norte-americano John Brooks no eixo da defesa encarnada.