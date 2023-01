João Victor já rumou a França para reforçar o Nantes

João Victor rumou a França ao início da tarde desta terça-feira para jogar pelo Nantes. Tal como Record noticiou, o Benfica emprestou o defesa ao clube francês, mas sem incluir qualquer opção de compra no negócio. Agora, o jogador prepara-se para fazer exames médicos e ser oficializado no 13º classificado da Ligue 1.Depois de ter sido contratado por 9,5 milhões de euros ao Corinthians, o defesa, de 24 anos, só participou em três partidas pelos encarnados: duas na Allianz Cup e outra na Taça de Portugal.Roger Schmidt queria encurtar o lote de centrais, já que contava com seis nomes para a posição. Nessa medida, a equipa técnica e os responsáveis dos encarnados optaram por abdicar do brasileiro, que estava sem espaço para somar muitos minutos esta época.