João Victor perto de voltar

João Victor pode ser a novidade no regresso do plantel benfiquista aos trabalhos, depois dos cinco dias de férias concedidos por Roger Schmidt. O central, que ainda não treinou integrado com a restante equipa desde que reforçou o Benfica, em julho, está praticamente recuperado e até já avisou nas rede sociais que o regresso aos relvados está para breve: "Estou a voltar", partilhou o central oriundo do Corinthians no Instagram.

Boas notícias para o técnico, que hoje ainda não irá contar com os 12 jogadores que estão ao serviço das seleções. Apesar disso, a equipa irá dar início à preparação do jogo no terreno do V. Guimarães, agendado para sábado. Contudo, só quinta-feira é que Roger Schmidt voltará a contar com todos os internacionais, tendo em conta que Otamendi e Enzo Fernández só disputam o último o jogo pela Argentina na madrugada de quarta-feira.