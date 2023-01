João Victor próximo de ser emprestado ao Nantes

João Victor está perto de ser emprestado ao Nantes. A informação foi avançada pelo jornalista Pedro Sepúlveda e confirmada por. No acordo entre o Benfica e o clube francês, está estipulada apenas uma cedência sem opção de compra.Tal como o nosso jornal tinha avançado, as águias tinham a ideia de encurtar o lote de centrais - Roger Schmidt conta com seis -, sendo que a preferência passava por colocar a rodar o brasileiro.Contratado por 9,5 milhões de euros ao Corinthians no verão, o defesa, de 24 anos, chegou aos encarnados com uma lesão e viu a sua integração atrasada. Voltou no início de outubro, mas marcou presença em apenas três jogos e nem sequer atuou no campeonato ou na Liga dos Campeões.