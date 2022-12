João Victor regressa motivado: «O treinador sabe que pode contar comigo»

Contratado pelo Benfica por cinco temporadas, João Victor regressa das férias com o ânimo renovado e com o objetivo de cimentar um lugar entre as escolhas de Roger Schmidt. O central contratado ao Corinthians conta três jogos realizados pelos encarnados, diante de Caldas (Taça de Portugal) e Estrela e Penafiel (Allianz Cup)."Fico muito feliz pela oportunidade que recebi nestas duas partidas da Taça da Liga e senti-me muito bem. Infelizmente, cheguei lesionado ao clube e precisava de recuperar o ritmo de jogo e as minhas melhores condições para poder lutar por uma vaga. Estou a sentir-me bem e preparado para ajudar o Benfica no que falta da temporada", comentou o defesa, em declarações à sua assessoria de imprensa.João Victor, de 24 anos, tem noção de que não faltam soluções para o eixo da defesa. "O Benfica está muito bem servido de centrais, não é por acaso que dois deles estão a disputar o Mundial. Sei da concorrência que temos por um lugar na equipa, mas cheguei aqui pelo meu trabalho e sei que tenho condições de ajudar, sempre respeitando os meus companheiros. O treinador sabe que pode contar comigo e estou à disposição."