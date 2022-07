João Victor titular pelo Corinthians frente ao Boca

A primeira mão com os argentinos, em São Paulo, registou um nulo.

João Victor, central já contratado pelo Benfica, é titular no Corinthians de Vítor Pereira no jogo desta madrugada diante do Boca Juniors, na segunda mão dos oitavos-de-final da Taça Libertadores.O embate em Buenos Aires será o último do defesa-central pelo Timão já que na quinta-feira, como Record adiantou , viajará para Portugal para se juntar aos restantes companheiros no estágio de Inglaterra.