João Victor viaja na quinta-feira rumo a Portugal para reforçar o Benfica

João Victor viaja na quinta-feira para Portugal para reforçar o Benfica, sabe. Como o nosso jornal já tinha dado conta, o defesa brasileiro, de 23 anos, está garantido pelas águias e fará amanhã o último jogo pelo Corinthians, diante do Boca Juniors, para a Libertadores, partida para o qual foi convocado. Depois, segue viagem para assinar por cinco temporadas pelos encarnados.O central custará 9,5 milhões de euros ao Benfica por 75% do passe. O Corinthians receberá 8M€ pelos 55% do passe que detém, com o banco BMG a encaixar 1,5M€ pela venda de 20% do passe à SAD encarnada.