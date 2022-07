João Victor viajou com elemento do Benfica para São Paulo antes rumar a Lisboa, avançam brasileiros

A lesão de João Victor na última madrugada na primeira parte do duelo entre Boca Juniors e Corinthians, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Libertadores, causou apreensão entre os adeptos benfiquistas que acompanhavam as incidências do encontro. A verdade é que minutos depois de soar o apito final - que confirmou a qualificação da equipa liderada por Vítor Pereira para a fase seguinte da prova - o jornalista brasileiro André Hernan recorreu ao 'Twitter' para atualizar o estado físico do defesa-central que está muito perto de ser oficializado como reforço do Benfica neste mercado de transferências.

"João Victor deixa a Bombonera [estádio do Boca Juniors, onde foi disputada a partida desta quarta-feira] 'zerado' [apto], foi só um susto. O jogador está a deixar Buenos Aires num avião particular organizado pelo staff do atleta rumo a Portugal para assinar com o Benfica! Avião com jogador, membro da direção do Benfica e pessoas próximas ao jogador faz uma paragem em São Paulo e vai para Portugal amanhã [quinta-feira]", pode ler-se no 'tweet'.

O defesa-central brasileiro, de 23 anos, foi lançado de início por Vítor Pereira na partida, mas acabou por sair ainda antes do final da primeira parte por lesão, após sofrer uma entrada duríssima em cima do minuto 45. O jogador abandonou mesmo o relvado com o auxílio da equipa médica presente no local, em cima de uma maca.

Tal como Record já tinha dado conta, João Victor está garantido pelas águias e terá realizado esta quarta-feira o seu último jogo com a camisola do Corinthians antes de assinar por cinco temporadas com o Benfica, numa transferência que custará aos cofres da Luz 9.5 milhões de euros por 75% do passe do brasileiro.