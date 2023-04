João Victor: «Vou fazer história nesse clube tão grandioso e maravilhoso que é o Benfica»

João Victor foi emprestado pelo Benfica ao Nantes em janeiro e apenas por meia temporada mas o defesa brasileiro está a dar-se bem em França, conseguindo impôr-se em pouco tempo. O central perspetivou agora o regresso à Luz onde quer"Eu tenho a pretensão de jogar no Benfica, fazer história no Benfica. É um clube em que acredito muito e que acreditou muito em mim. Fui uma contratação cara para um central. Vou mostrar para todos os adeptos que mereço vestir a camisola e vou fazer história nesse clube tão grandioso e maravilhoso que é o Benfica", vincou em declarações à 'Globo Esporte'.O jogador, de 24 anos, tenta evitar a despromoção na Ligue 1 mas o Nantes está já na final da Taça de França, assumindo um misto de sentimentos. O futebolista contratado ao Corinthians por 9,5 milhões de euros por 75% do passe quer voltar a solo lusitano com um título conquistado."Cheguei há menos de quatro meses ao Nantes e estou feliz com a oportunidade que tive. O campeonato francês é um campeonato de muita imposição física e velocidade e consegui superação da força física, mesmo não sendo tão forte como os outros. Consegui a superação na inteligência e na velocidade. Espero conquistar esse título e voltar para Portugal com o título na bagagem", deu conta João Victor, que tem somente três partidas oficiais de águia ao peito, em 2022/23.Esta temporada, soma 12 jogos oficiais pelos Nantes.