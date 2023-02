Jogador do Boca Juniors apontado ao Benfica

O portal argentino El Crack Deportivo Noticias adianta que o Benfica está a seguir de forma muito atenta os passos do extremo direito Luca Langoni, um jogador de 20 anos que nos últimos tempos se tem destacado no Boca Juniors. Com contrato até 2026, o jovem está blindado por uma cláusula de 20 milhões de dólares (18,9 milhões de euros).De acordo com a referida publicação, as águias estarão a ponderar avançar para uma eventual transferência no mercado de verão.