Jogadores do Benfica destacam "grande vitória" e rendem-se a Gilberto: «Monstro!»

O Benfica iniciou, esta sexta-feira, a temporada 2022/23 da Liga Bwin com uma goleada na receção ao Arouca (4-0) , uma vitória que os jogadores das águias destacaram, nas redes sociais, como o "primeiro passo" numa nova "caminhada"."Iniciamos a nossa caminhada na Liga com uma grande vitória. Feliz por mais um golo na nossa casa! Parabéns a todos, e obrigado aos nossos adeptos pelo apoio de sempre! Seguimos juntos pelo Benfica"."Feliz por começar a época com uma vitória em casa com os nossos adeptos! Carrega Benfica! Obrigado pelo apoio"."Primeiro passo diante dos nossos adeptos, agora é continuar"."Grande vitória pra começar a Liga Bwin! Grande golo Gilberto, jogas muito craque"."Ótimo jogo equipa, obrigado a todos os adeptos que são o nosso combustível. Vamos todos juntos com o mesmo pensamento para a decisão de terça-feira na Liga dos Campeões"."Começar o campeonato da melhor forma".













